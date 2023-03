Roma, parla Faticanti: "Voglio l’Europeo e imparo da Matic"

c’è neppure bisogno di chiedere a Giacomo Faticanti chi o cosa voglia diventare da grande: tifa Roma, indossa la 16, gioca davanti alla difesa e porta la fascia di capitano sia in giallorosso sia in nazionale. I paragoni sono sempre scomodi a 18 anni (età nella quale ci si perde in un attimo) e non ne faremo. Ma c’è talmente tanto di De Rossi in questa storia che è difficile immaginare un finale diverso. Faticanti piace a tutti: i compagni lo descrivono come un leader e gli allenatori gli consegnano le chiavi del centrocampo. Poi c’è una curiosa coincidenza del destino che lega Giacomo al suo idolo: De Rossi nel 2002 fallì con la Nazionale Under 19 la qualificazione alla fase finale dell’Europeo, mentre lui può raggiungerla oggi alle 12 contro il Belgio. A Brema l’Italia potrebbe scendere in campo per il pari se la Slovenia non vincesse con due gol di scarto contro la Germania.