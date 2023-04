Mourinho si scusa con Solbakken: il video virale esalta i tifosi della Roma

ROMA - "Sorry Ola". Così José Mourinho ha voluto chiedere scusa sui social a Solbakken , postando su Instagram il video di un siparietto andato in scena all' Olimpico durante il match vinto dalla Roma contro la Sampdoria che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi giallorossi.

Cos'è successo

Nel video si vede lo 'Special One' dare indicazioni all'attaccante norvegese, richiamato dal portoghese con il risultato ancora fermo sullo 0-0 per entrare in campo e aiutare la squadra a sbloccare il match. Nel frattempo però la Roma segna con Wijnaldum, Mourinho si gira allora verso Solbakken e con un gesto della mano gli fa cenno di aspettare, quasi mortificato. Da una parte c'è infatti la gioia per il gol, dall'altra il dispiacere per la delusione data al suo giocatore, che con il piano tattico del match mutato d'improvviso è stato così costretto ad attendere l'80' per fare il suo ingresso in campo. Ma il giorno dopo, per lui, sono arrivate delle scuse 'Special'.