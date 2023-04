Roma, Petrachi su Belotti: "Ha bisogno di giocare con continuità"

L'ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha rilasciato un'intervista Tuttomercatoweb in cui ha spaziato su vari argomenti. Le dichiarazioni più interessanti sono state quelle riguardanti il bomber della Roma Andrea Belotti e il suo scarso impiego in campionato: "Si è preso una grande responsabilità andando alla Roma per fare l'alternativa di Abraham, ha bisogno di giocare con continuità per trovare un rendimento ottimale. Se sta bene può fare la differenza. È un giocatore su cui puntare, è in fase di completamento. Quel poco che ha giocato qualcosa ha fatto. Giocare a singhiozzo non è facile. Le valutazioni dovrebbero essere fatte in virtù di ciò che può conquistare: se andasse a giocare con continuità da un’altra parte certamente avrebbe grandi chance di tornare in Nazionale"