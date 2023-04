Roma, il traguardo di Pellegrini: supera il mito Ancelotti

ROMA - Anche solo il nome, se sei un centrocampista e, soprattutto, un amante del calcio, fa venire i brividi. Ma se oggi, come sembra, Lorenzo Pellegrini giocherà contro il Torino supererà, nella classifica delle presenze all time della Roma, un signore che di nome fa Carlo e di cognome Ancelotti . In sintesi: la storia del calcio europeo. L’attuale allenatore del Real Madrid, con i colori giallorossi, si è fermato a 227 presenze complessive , le stesse che ha raggiunto finora il capitano della Roma. Giocando oggi Lorenzo arriverebbe - arriverà - a 228 e si metterà alle spalle un nome di quelli che pesano, un giocatore incredibile che poi è diventato un allenatore ancora più straordinario. Quale sarà il futuro di Pellegrini, che deve ancora compiere 27 anni, è presto per dirlo, anche se in passato ha detto che in panchina potrebbe anche vedersi tra qualche anno, ma il presente è ben chiaro: condurre la Roma in Europa.

Caccia all'Europa

Quella attuale, con un quarto posto da conquistare, e quella di domani, con la partita contro il Feyenoord a Rotterdam che incombe. Considerando che, in 8 giorni, la Roma giocherà tre volte, è logico pensare che Mourinho farà un po’ di turnover, ma oggi a Torino sembra difficile immaginare la Roma senza il suo capitano. Pellegrini è il primo a sapere che la sua stagione, finora, complici tanti fastidi non gravi ma costanti che gli hanno impedito spesso di allenarsi, non è stata delle più brillanti, ma adesso che è iniziata la fase cruciale vuole dare il suo contributo in maniera più importante. Giocando trequartista, giocando regista, giocando più avanzato o partendo dall’esterno: la Roma ha bisogno del suo capitano e il suo capitano ha bisogno di prestazioni importanti. Magari cercando di distribuire meglio l’equilibrio tra lucidità, fantasia e sacrificio.

I suoi numeri

Pellegrini spesso torna a coprire e, soprattutto in questa stagione, ha perso un po’ di brillantezza in fase offensiva proprio per il grande lavoro oscuro che fa: dopo Cristante è il romanista che corre per più chilometri (10.918 di media) ed è quello che, in squadra, fa più passaggi chiave: 49, quinto assoluto in tutta la Serie A. Dopo Dybala e Ibañez è quello che subisce più falli (42) e dopo gli attaccanti è il romanista che tira di più in porta. Tutti dati che raccontano come Pellegrini sia sempre nel vivo del gioco e della manovra, anche a costo di dare la sua disponibilità quando non è al meglio, con il rischio di andare incontro a critiche e giudizi severi.

Niente paragoni

Ma, ormai, si è abituato e continua ad andare dritto per la sua strada. Una strada che, magari, non sarà ricca di trofei come quella dell’uomo che stasera, con la Roma, si metterà alle spalle, ma arrivare alla bacheca di Ancelotti è difficile, se non impossibile, per tutti. Pellegrini però, costretto da anni a subire paragoni con Totti e De Rossi, ha imparato a pensare solo a se stesso e a quello che può dare in campo. Il Torino, in fondo, gli porta anche bene: ogni volta che ha segnato ai granata la Roma ha vinto segnando tre gol.