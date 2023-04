Roma, da Abraham e Volpato uova di Pasqua per i bambini di una casa famiglia

ROMA - Non c'è solo la vittoria sul campo del Torino a rendere speciale la Pasqua della Roma, che all'indomani del successo valso il terzo posto solitario in Serie A, ha voluto condividere il gesto di festa con i bambini ospiti della casa famiglia Chiara e Francesco. "Emozioni e sorrisi" ha scritto il club di Trigoria sui propri profili social a corredo di un video in cui si vedono Tammy Abraham e Cristian Volpato consegnare loro delle speciali uova giallorosse.