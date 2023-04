ROMA - L’esito degli esami è arrivato oggi: Ola Solbakken, dopo la partita contro il Torino, ha riportato una lussazione recidiva alla spalla sinistra, già operata la scorsa estate. D’accordo con la Roma il giocatore ha deciso di non operarsi e di optare per una terapia conservativa. Per adesso Solbakken salterà sicuramente l’Udinese (contro il Feyenoord non ci sarebbe stato perché non in lista), poi la prossima settimana nuovo controllo e nuovo bollettino più preciso.