Rivivi la diretta della conferenza di Mourinho prima di Feyenoord-Roma

Non c'è passato, non c'è futuro: José Mourinho ragiona solo sul presente. Questo quello che emerge dalla conferenza prima di Feyenoord-Roma del tecnico giallorosso che ha mostrato massimo rispetto per gli olandesi: "La Roma è umile e anche il suo allenatore lo è".

Mourinho: "La Roma dovrà dimostrare personalità e maturità"

Mourinho sull'atmosfera al de Kuip: "La Roma dovrà dimostrare personalità e maturità. In casa mi piace giocare con i nostri tifosi, fuori non è un problema giocare in un ambiente ostile"

Mourinho e Bove in hotel

Mourinho e Bove hanno raggiunto i compagni in hotel: per la Roma solito programma delle trasferte. Cena, massaggi per chi ha bisogno, riposo, colazione, risveglio muscolare, pranzo, riposo, merenda e trasferimento per lo stadio. La Roma tornerà in Italia venerdì.

Mourinho e l'assenza dei tifosi

"Se il clima è ostile fuori dal campo è un peccato per i tifosi e per voi, che dovete risolvere un problema di sicurezza in Olanda (parla rivolto ai cronisti olandesi, ndr). Ma sul campo si affronteranno due squadre normalmente, non ci saranno problemi".

Mourinho a Sky: "Stasera vedrò Real-Chelsea

Mentre era in conferenza Bove, José Mourinho ha rilasciato altre dichiarazioni a Sky: "Domani c’è il primo tempo, la prossima settimana c’è il secondo tempo. Il Feyenoord è una buona squadra, che sta facendo bene in Europa e in campionato è praticamente campione. Sa difendere bene, è aggressiva, sa fare pressing. La Roma è una squadra di gente umile, il primo a essere umile è l’allenatore, che analizza gli avversari con rispetto e professionalità. L’ultima partita abbiamo giocato senza Abraham e Belotti, ma magari domani giochiamo con tutti e due. Le difficoltà della Roma con le piccole? Il campionato è difficile. Milan-Napoli? Non la vedo, stasera vedo Real Madrid-Chelsea”.

Bove sul futuro

"Deciderò il futuro con la società. Ma adesso abbiamo due competizioni e io su questo sono concentrato"

Bove su Mourinho

"La mentalità che trasmette non è da tutti, ti aiuta tantissimo. Quando mi ha chiamato "cane malato"ho riso, come tutti".

Bove sulla pressione

"Non è un grandissimo problema per me, piano piano vado sempre meglio e sono contento"

Bove su Wijnaldum

Edoardo Bove, tocca a lui. "Wijnaldum è una grande persona. Mi dispiace che si sia fatto male, non ho potuto imparare quello che avrei voluto da lui ma ora è con noi e ne siamo felicissimi"

Mourinho sul Feyenoord

"Io penso a loro solo perché vedo la Conference a Trigoria. Ma siamo umili (la frase testuale è che la Roma "ha un allenatore umilde", ndr) e sappiamo che loro sono un'ottima squadra. Magari non trovi dei difetti, punti deboli. Sanno giocare diretto, hanno gente veloce e aggressiva, sono un'ottima squadra. Sono forti e tra due o tre settimane vinceranno il campionato. Ho perso una volta qui".

Mourinho su Belotti e Abraham

"Sono entrambi diventati papà e sono felici e io sono felice per loro. Ma non ci sono problemi, potrebbero non giocare domani e saremmo tutti felice uguali"

Mourinho su Pellegrini

"Ha fatto una panchina perché abbiamo deciso di giocare a Torino con Solbakken e Elsha, ma per noi non è cambiato niente. Magari il meglio sta arrivando. Domani gioca? Non ve lo dico"

Mourinho sul turnover

"Non preparo cambi o staffette prima, vediamo partita per partita. Gestiamo tutto insieme come squadra".

Mourinho: "Possiamo vincere l'Europa League, ma non siamo i più forti"

"Loro sono la squadra più forte in Olanda, noi non siamo i più forti in Italia o in Europa League. Ma possiamo vincerla. Giochiamo con quello che abbiamo, con il nostro equilibrio, anche se non sarà facile domani".

Mourinho sul rinnovo di Smalling

"Smalling è ufficiale? No. Ma se resterà sarà ottimo per lui che sarà felice perché qui ha trovato una costanza che gli mancava. E ottimo per la Roma visto il suo fantastico rendimento. E' un matrimonio perfetto. Se è legato a me? No"

Mourinho, via alla conferenza

Via alla conferenza stampa di José Mourinho

Roma atterrata a Rotterdam

La Roma è atterrata a Rotterdam, tra poco Mourinho in conferenza

Conferenza Mourinho, il tecnico e Bove in ritardo

Non è ancora iniziata la conferenza di José Mourinho: allenatore e Bove sono in ritardo

Al de Kuip ci sono le reti di protezione

Così si presenta il terreno del de Kuip alla vigilia di Feyenoord-Roma