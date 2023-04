Feyenoord-Roma, Bove carica i compagni: "Ecco qual è la nostra forza"

Feyenoord-Roma, ci siamo. I giallorossi sanno benissimo che gli olandesi non sono gli stessi di Tirana e lo hanno sottolineato più volte, all'interno della conferenza stampa, Mourinho e Bove. Tra sogni, speranze e atmosfera di fuoco che si prospetta al De Kuip lo Special One ha affermato: "La Roma dovrà dimostrare personalità e maturità. In casa mi piace giocare con i nostri tifosi, fuori non è un problema giocare in un ambiente ostile". Il talento della Primavera giallorossa invece si è lasciato andare ai microfoni di Sky, confessando qual è il punto di forza della sua Roma.