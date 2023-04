Diretta prepartita Feyenoord-Roma: l’attesa Europa League LIVE

15:10

Qualche numero

Il Feyenoord non ha mai vinto nei tre precedenti giocati finora in Europa contro la Roma (1N, 2P). Nell’ultima sfida di questa serie, i giallorossi hanno battuto per 1-0 gli olandesi nella finale della scorsa Conference League. Dall’inizio del 2022 il Feyenoord ha sfidato le squadre romane tre volte in competizioni europee, perdendo la finale di Conference League contro la Roma il 25 maggio e incontrando la Lazio nella fase a gironi di questa Europa League (sconfitta per 4-2 in trasferta, vittoria per 1-0 in casa).

14:55

Il tatuaggio di Damiano dei Maneskin prima di Feyenoord-Roma

Il noto cantante tifoso della Roma, prima del match contro il Feyenoord di questa sera, ha voluto incidersi sulla sua pelle un nuovo tatuaggio condividendo un pensiero speciale... LEGGI TUTTO

14:40

La replica della Roma

Anche la Roma si è data la scossa sui social, rispondendo agli olandesi, pubblicando un video con i gol e le immagini dei giallorossi in questa Europa League e scrivendo: "Pronti per Feyenoord-Roma. Daje Roma daje".

14:25

Feyenoord, messaggio alla Roma

Si accende il prepartita di Feyenoord-Roma. Per dare ulteriore carica alla squadra i social del club allenato da Slot hanno pubblicato sui loro canali un video che mostra il rimorso della finale perduta e quello che si dovranno aspettare gli uomini di Mourinho... LEGGI TUTTO

14:15

Mourinho: "Ho dimenticato il passato"

"Non mi piace parlare dello scorso anno, il calcio è veloce. Io mi dimentico del passato, il focus è sempre sul futuro. E' sempre meglio guardare al futuro. Non voglio fare paragoni con l'anno scorso perché mi sono dimenticato. Negli ultimi giorni, dopo la partita di Torino, ho cominciato a pensare al Feyenoord, che sono quasi campioni d'Olanda, è una squadra forte". Così Mourinho ai canali ufficiali della Roma a poche ore dall'inizio del match.