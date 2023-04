Zalewski: "Feyenoord alla portata, vogliamo arrivare fino in fondo"

La Roma ha confermato di aver intrapreso un percorso europeo di autorevolezza, lo percepisci anche tu?

"Sì, certo. Percepiamo la grande crescita. Da inizio anno lavoriamo per fare una stagione importante soprattutto in partite più importanti, come queste per arrivare fino in fondo alle competizioni, sappiamo di poterlo fare. Oggi è una partita alla nostra portata, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato e giocarcela settimana prossima".

Ti aspetti subito il Feyenoord aggressivo?

"Sì, è una squadra organizzata bene, penso che verrà a prenderci alti subiti. Ma siamo anche noi organizzati sia in fase difensiva sia nelle ripartenze. Come noi temiamo loro, loro devono temere noi".