Non c'è pace per la Roma: dopo l'infortunio di Dybala e il rigore sbagliato da Pellegrini, Tammy Abraham è stato costretto ad uscire nel secondo tempo per un infortunio alla spalla destra. Al suo posto è entrato Belotti. Anche lui, come Dybala, sarà valutato domani al rientro a Roma. Incredibile come Mourinho, dopo la lussazione di Solbakken di qualche giorno fa, sia costretto a fare a meno di un altro attaccante sempre per una lussazione alla spalla.