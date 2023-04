La Roma è stanca, Mourinho può rilanciare Volpato

Ci sono le scorie e ci sono i pensieri . Ma anche una certa dose di autostima che consente alla Roma, di ritorno dall’infausta trasferta di Rotterdam, di dirsi che la missione Feyenoord non è ancora fallita. Anzi. La possibilità di ribaltare il risultato, come nell’analoga situazione contro il Salisburgo, resta su livelli ragionevoli. Ora però c’è un altro problema, più vicino nel tempo: la partita di campionato contro l’Udinese che per ragioni fisiche, atletiche e mentali non si annuncia affatto semplice. Nell’ultima esibizione domenicale dopo una sfida europea giocata fuori casa, contro il Sassuolo, la Roma ha steccato completamente. Ma Mourinho sa che perdere punti in campionato, ora che si è sistemato in zona Champions, può pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo: il calendario poi, con l’Atalanta fuori e le due milanesi in casa inframmezzate dalla quarta lombarda, il Monza, diventa un campo minato.

Gestione

Eppure qui non si tratta di snobbare l’avversario o di privilegiare l’Europa League rispetto alla Serie A. Si tratta di costruire una formazione che possa vincere la prima partita senza calpestare l’ipotesi di rimonta nella seconda. Di Dybala e Abraham leggete a parte. Non ci saranno contro l’Udinese, anche se Abraham spera di andare almeno in panchina. Sarebbe servito eccome Solbakken, che però è fuori causa per la lussazione alla spalla. E allora Mourinho sta meditando il rilancio di uno dei suoi «bambini», Cristian Volpato, che dopo l’exploit autunnale e il gol decisivo a Verona ha giocato appena 14 minuti in campionato in tutto il 2023, più il primo tempo dello sciagurato quarto di Coppa Italia contro la Cremonese. Ora però, in assenza di Dybala, la sua qualità anarchica può essere un supporto valido per Pellegrini, che è comprensibilmente in crisi dopo il rigore sbagliato a Rotterdam, e soprattutto per Belotti, che cerca il primo gol in campionato con la Roma. Per non perdere completamente il ritmo partita, Mourinho ha mandato Volpato a giocare la semifinale della Coppa Italia Primavera contro l’Inter lo scorso 5 aprile ma adesso ha di nuovo bisogno della sua incoscienza. Potrebbe anche schierarlo dall’inizio, arricchendo la panchina di due ragazzini: l’attaccante polacco Majchrzak, che ha esordito in A contro il Sassuolo, e il trequartista Cassano.

Il resto

Ma attenzione alle altre novità: per far riposare gli esterni potrebbe rientrare anche il turco Celik, pure lui silurato dopo la figuraccia di Coppa Italia. A sinistra invece El Shaarawy si candida a sostituire Spinazzola. Per provare a vincere: aiuterebbe.