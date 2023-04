Mourinho in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Roma-Udinese

23:40

"Vogliamo arrivare in finale di Europa League"

Le ultime considerazioni del portoghese: "Non siamo una squadra perfetta, fatichiamo a fare tre vittorie di fila, non abbiamo risultati uniformi. Ma lavoriamo tanto e quando non possiamo farlo in campo lavoriamo in gruppo e cerchiamo di analizzare tutto per aiutare i giocatori a trovare il miglior modo di giocare. E' dura giocare in coppa e poi vincere in campionato. E' difficile per tutti, non è solo stanchezza fisica ma anche mentale. Mi è successo già che quando giochi in Europa contro una squadra del tuo campionato è più difficile (riferimento a Napoli-Milan, ndr) perché è più difficile dal punto di vista emozionale. Tutti siamo ai quarti di finale, tutti vogliamo arrivare in finale, vediamo la strada e si perdono tante energie. La gente non sempre riesce a concentrarsi al 100% per 3-4 partite di fila. Io preferisco la difficoltà ma continuare in Europa, se giovedì perdiamo io magari arrivo qua e dico meglio così che ora pensiamo solo al campionato (ride, ndr). Ma la verità è che se arrivi ai quarti pensi ad arrivare in fondo".

"La classifica? Non penso a lungo termine"

Sulla posizione in classifica: "Pensiamo partita per partita. Ci sono squadre che possono fare pronostici, possono guardare al futuro con sicurezza, con rose che gli consentono di soffrire meno la maratona della stagione. Per noi è un punto interrogativo, sempre, basta un infortunio o una squalifica per andare in difficoltà. Non penso a lungo termine, penso solo a giovedì".

"Anche Abraham è in dubbio"

Mourinho parla in conferenza stampa: "Mi aspettavo questa prestazione. Lorenzo, Bove, Gini, i due quinti, Belotti: tutti freschi, non avevano i 90 ' di Rotterdam. Mi aspettavo energia, intensità e organizzazione. Il 3-0 non riflette la complessità della partita. Dybala è in dubbio, anche Tammy è in dubbio, Paulo è un dubbio più grande. Abraham ha giocato solo perché avevamo bisogno. Arriveremo a giovedì in ottime condizioni".

"Dybala ci sarà giovedì? Forse..."

Il tecnico continua: "L’organizzazione difensiva è importante per noi, non siamo veloci davanti, l'unico è Solbakken che era in panchina come Tammy. Con gli altri dobbiamo recuperare palla alti perche se la recuperiamo bassa non abbiamo transizioni veloci. Quando l'energia si è abbassata, la squadra si è abbassata e abbiamo sofferto. Ora dobbiamo dimenticare il campionato e vedere se è possibile vincere giovedì, io penso di sì. Dybala ci sarà? Forse, sono più positivo che negativo però è un forse”.

"Pellegrini? Non gli ho fatto tirare il rigore perché..."

Mourinho si sofferma sulla partita di Pellegrini dopo l'errore dal dischetto in Olanda: "Le performance nelle ultimi tempi non erano fantastiche, non c’è sempre bisogno di dire quello che succede internamente, ma ha sempre la nostra fiducia. Non gli ho fatto tirare il rigore perché pensavo che non avesse bisogno di questa pressione extra. Se ci fosse stato sul 2-0 lo avrebbe calciato, se fosse stato decisivo no. Ha fatto un'ottima partita e un ottimo gol".

"Bove ha fatto un errore, ma non sono arrabbiato"

Mourinho parla di Bove: "Ha giocato benissimo oggi, ma ha fatto un errore che poteva cambiare la partita. Se Rui Patricio non avesse parato il rigore sarebbe stata complicata. Non sono arrabbiato con Bove, fa parte della crescita. Sono contento di questo ragazzo italiano e romanista”.

Mourinho: "Abbiamo rischiato"

Il tecnico analizza così la gara: “Abbiamo cambiato diversi giocatori, abbiamo rischiato, ma è arrivata una risposta ottima della squadra. Il risultato inganna perché non è stata una partita facile. Loro hanno giocato nella nostra metà campo, noi ci siamo abbassati e lì si è sentita la stanchezza, nel blocco basso abbiamo avuto delle difficoltà e poi Rui Patricio ha parato il rigore”.

Dopo la vittoria di stasera (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA) e il gol di Pellegrini dopo il rigore sbagliato in Olanda, c'è grande attesa per le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della partita con l'Udinese.

Finisce la partita: la Roma batte l'Udinese

Si chiude il match dopo sei minuti di recupero. La Roma supera 3-0 l'Udinese.

