Roma, striscione per Pellegrini prima dell'Udinese: le parole d'amore della Sud

Ovazione, striscione e applausi per Lorenzo Pellegrini al momento dell'ingresso in campo contro l'Udinese. Quando la squadra è entrata in campo per il riscaldamento lo speaker dell'Olimpico, Matteo Vespasiani, ha prima chiamato per cognome tutti i giocatori titolari, come fa sempre, mentre per Pellegrini ha chiesto che fossero i tifosi a dire il cognome di un "figlio di Roma".