Pellegrini, ecco perché non ha tirato il rigore contro l'Udinese: il motivo

Minuto 37 di Roma-Udinese: rigore per la squadra di Mourinho, mentre l'arbitro è al Var Lorenzo Pellegrini parla con Bryan Cristante che si avvicina, poi, al pallone. E' il momento in cui l'Olimpico capisce che, se sarà assegnato il penalty, non sarà il capitano giallorosso a batterlo, ma il compagno. Nonostante la vistosa fasciatura in testa, Cristante calcia. Prende il palo, poi Bove si avventa sul pallone e la Roma passa in vantaggio, scacciando paura e pensieri.