Roma-Udinese, le pagelle: Bove la sblocca, Belotti ispira due gol

Mourinho (all.) 7 Cambia sei giocatori rispetto alla sfida col Feyenoord, rinforzando il centrocampo e coprendo bene le fasce dagli attacchi avversari. Non sbaglia la scelta di inserire Bove e si prende l’abbraccio di Pellegrini sul raddoppio. Esulta per il rigore parato da Rui Patricio e comincia nel migliore dei modi la settimana verso il Feyenoord.

Smalling 6,5

Per uno come lui è normale amministrazione. Non si perde mai l’uomo, attento nelle chiusure e negli anticipi.

Llorente 6,5

All’Olimpico viene preferito a Ibañez e lui risponde presente. Attento in copertura, bravo nell’impostazione palla a terra.

Celik 6,5

Non giocava una partita titolare dal 22 gennaio, sulla sinistra non ha spinto ma ha bloccato Udogie, mai pericoloso.

Zalewski (28 st) sv

Bove 7,5

La mossa di Mourinho è vincente. Pressing offensivo, foga e scivolate in copertura. Decisivo e reattivo sul rigore sbagliato da Cristante: non entra prima in area, e con freddezza spedisce il pallone in porta trovando il suo primo gol stagionale.

Cristante 6

Nonostante l’infortunio alla testa decide di rimanere in campo e sulla mediana è decisivo. Dal dischetto colpisce il palo, ma ringrazia Bove per il tap-in vincente.

Wijnaldum 6,5

Vivace dai primi minuti e pericoloso con le sue incursioni, prezioso anche in fase difensiva. Recupera il pallone che fa partire l’azione del secondo gol.

Matic (15' st) 6

Chiude gli spazi senza concedere nulla al centrocampo friulano.

El Shaarawy 6

E’ la spina nel fianco di Ehizibue con la sua spinta sulla destra. Bravo a chiudere gli spazi e a dare sostegno a Llorente.

Spinazzola (28' st) 6,5

Serve l’assist per il gol di Abraham. Quando spinge fa sempre male.

Pellegrini 7,5

La Curva Sud lo omaggia, lui risponde con il gol del raddoppio. Tanta corsa e sacrificio anche in fase di copertura. La vittoria con gol è il giusto modo per festeggiare la sua centesima da capitano.

Tahirovic (45' st) sv

Belotti 7

Il suo colpo di testa in area procura il calcio di rigore del vantaggio. Nella ripresa serve una palla perfetta filtrante per il gol di Pellegrini. Sui due gol della Roma c’è il suo zampino.

Abraham (28' st) 6,5

Nei minuti di recupero si sblocca e i fischi al suo ingresso si trasformano in applausi. Un gol che gli servirà per chiudere al meglio la stagione.