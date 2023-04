Roma-Feyenoord, ecco l'arbitro della sfida in Europa League

ROMA - Si avvicina sempre di più il giorno della sfida decisiva tra Roma e Feyenoord, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi di Mourinho, all'Olimpico, saranno chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata per conquistare un posto in semifinale. È stato annunciato, intanto, il nome dell'arbitro che dirigerà la sfida.