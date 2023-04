Roma, la nuova Ceo è già al lavoro per lo stadio

ROMA - La Roma ha ufficializzato il nuovo Ceo e general manager, ed è per il club l’acquisto di un vero e proprio top manager del calcio internazionale. Si tratta di Lina Souloukou , una delle dirigenti più influenti del mondo del pallone. La trentanovenne greca prenderà il posto di Pietro Berardi (che sta valutando azioni legali nei confronti del club per licenziamento senza giusta causa): è stata fino all’estate scorsa gm dell’ Olympiacos , ed è tuttora un membro del board dell’Eca presieduta da Nasser Al Khelaifi . Proprio il numero uno del Paris Saint Germain ha presentato due anni fa Lina Souloukou al presidente della Roma Dan Friedkin che ne è rimasto stregato per le sue capacità manageriali, oltre per la sua influenza nel mondo del grande calcio europeo. E il corteggiamento professionale dalla scorsa stagione è stato intenso per cercare di portare a Trigoria uno dei volti più popolari dell’Eca. «Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso: ho avuto modo di comprendere e apprezzare lo spirito e l’ambizione che animano la proprietà e mi onora la possibilità di condividere le sfide che attendono l’AS Roma - ha dichiarato Souloukou -. Sono entusiasta di entrare a far parte di questo storico club e sono impaziente di mettere a disposizione della società, dei suoi dirigenti e di tutti i dipendenti l’esperienza che ho maturato nel mondo del calcio in campo internazionale». Souloukou per Friedkin è in primis una persona di fiducia: lo ha aiutato a inserirsi nel contesto politico sportivo internazionale e nel corso di queste due stagioni è stato per lui una vera e propria consigliera: «Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città», ha dichiarato il presidente giallorosso.

L'incontro con Gualtieri

Souloukou si occuperà delle questioni societarie. Dalle strategie di sicurezza di Trigoria e della squadra, passando per le finanze del club, le spinose assemblee di Lega, i diritti televisivi, fino al progetto stadio Pietralata: passerà tutto dalle sue mani. E a proposito, il nuovo Ceo, accompagnato dal vicepresidente Ryan Friedkin, ieri sera ha incontrato il sindaco Gualtieri in Campidoglio. I tre poi hanno deciso di salutare i consiglieri riuniti per la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma. «Grazie a tutti per il lavoro che state facendo», ha detto Ryan in italiano. Souloukou sarà coinvolta direttamente anche nelle situazioni sportive, per dare il suo sostegno all’altro gm, Tiago Pinto. La Ceo ha ottimi rapporti infatti con allenatori, giocatori e procuratori, tra i quali Rafaela Pimenta che stima per il suo successo raggiunto con anni di lavoro e per aver conquistato il rispetto del mondo del pallone.

Non solo manager

Nata l’11 ottobre 1983 a Larissa, in Grecia, Souloukou è stata una giocatrice di pallavolo internazionale di successo (è alta 1,89 cm) fino al secondo anno della prima laurea in giurisprudenza presso l’Università Nazionale e Capodistiana di Atene. Suo padre era un portiere e in seguito un allenatore di calcio e ha ispirato Lina a essere sempre coinvolta nello sport. Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport con un Master in Diritto e Management dello Sport presso l’Università Politecnica di Madrid, ha intrapreso la sua carriera nel calcio, nel quale lavora da oltre 15 anni. Tra gli altri incarichi, è stata nominata membro della Corte arbitrale per il calcio della Federcalcio ellenica per cinque anni, e insieme a sua sorella ha fondato il proprio studio legale nel 2007. Nel 2016, dopo la nascita di suo figlio Michael, è stata assunta dall’Olympiacos come Head of Institutional and Legal Affairs e più di un anno dopo è diventata General Manager, prima di venire nominata CEO nel 2018, ruolo che ha ricoperto fino a giugno 2022. Presidente della giuria delle leggende del Golden Player organizzato da Tuttosport, Souloukou parla perfettamente quattro lingue e oltre alle sue abilità da manager del club possiede anche le capacità per confrontarsi con l’area sportiva sul calciomercato. È già stata a Roma due volte e ha avuto modo di visitare il Fulvio Bernardini e gli uffici a viale Tolstoj: già domani sera sarà sugli spalti dell’Olimpico per la sua prima da Ceo della Roma.