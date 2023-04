Cristante svela: "In caso di rigore in Roma-Feyenoord farei questo..."

Cristante parla del rigore: "Se non c'è Dybala..."

In seguito al rigore sbagliato nella gara di campionato contro l'Udinese, il centrocampista Cristante ha svelato cosa farebbe in caso di un nuovo penalty assegnato contro il Feyenoord. Il giocatore italiano, visto il rischio dell'assenza di Dybala che è primo nelle gerarchie, ha dichiarato: "Vediamo che decide l'allenatore, anche Pellegrini li ha sempre calciati bene ma se me lo richiede lo tiro senza problemi..."