Tensione a Roma, tifosi giallorossi all'attacco degli ultras del Feyenoord

Alta tensione vicino al Colosseo

Il piano sicurezza predisposto da giorni, con agenti e blindati schierati in strada, ha impedito il peggio: la tensione si è alzata nella serata di mercoledì, intorno alle 23.15, quando circa duecentro ultras della Roma, incappucciati, con sciarpe e bastoni, hanno cercato di raggiungere una trentina di olandesi, che si trovavano in un pub a due passi dal Colosseo. La polizia, in assetto antisommossa, è entrata in azione per disperdere il gruppo giallorosso verso via Labicana e poi verso il Celio e Colle Oppio. E' stano necessario anche l'impiego di idranti. Successivamente la polizia ha fatto salire gli olandesi su un paio di pullman blu e li ha scortati in albergo. Sono circa 50 gli uomini delle forze dell'ordine in assetto antisommossa che presidiano il centro storico di Roma: l'attenzione resterà massima fino a dopo il fischio finale del match tra Roma e Feyenoord, che inizierà alle 21. In totale, in città, il piano sicurezza prevede l'impiego di 1.500 uomini tra polizia, carabinieri, guardia di Finanza e Digos.