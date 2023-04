Smalling e la frase sul rinnovo alla Roma che fa felici i tifosi VIDEO

ROMA - "Sappiamo cosa aspettarci dopo la partita d'andata, ma stasera lo stadio è esaurito, con i nostri tifosi. Anche l'anno scorso eravamo sotto di un gol e siamo riusciti a ribaltarla vogliamo farlo di nuovo". Parole di Chris Smalling, intervenuto ai microfoni di Sky a margine del ritorno dei quarti di finale di Europa League con il Feyenoord: "Quando una squadra parte sotto 1-0 di solito è pessimista. Quando sappiamo che il ritorno è a Roma, sappiamo che lo stadio ci dà sempre qualcosa in più e per questo riusciamo a rimontare tante partite". Infine, non poteva mancare una battuta sul rinnovo alla Roma: la risposta di Smalling è chiarissima: “Stasera penso alla partita ma siamo molto vicini. Ci saranno notizie a riguardo molto presto”.