Roma-Bayer Leverkusen, dove e quando si gioca la semifinale di Europa League

ROMA - La squadra giallorossa, dopo il brillante successo ottenuto contro il Feyenoord nei quarti di finale dell’Europa League, come da sorteggio, si troverà di fronte nelle due semifinali i tedeschi del Bayer Leverkusen. La formazione rossonera ha estromesso dalla competizione l’Union SG, rivelazione del torneo, ottenendo - doppio pareggio per 1-1 nell’andata - una vittoria per 4-1 in trasferta.