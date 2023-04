Mourinho e il portachiavi della Conference regalato al giornalista olandese: "Non piangete..."

ROMA - Quando si tratta di Mourinho lo show è sempre dietro l'angolo, quando vince - per giunta in rimonta - è assicurato. José ne ha regalati due nella serata in cui la Roma ha ribaltato il Feyenoord e si è presa la semifinale di Europa League: il primo a pochi istanti dal triplice fischio, fomentando dalla panchina il calore del pubblico sugli spalti, che ha risposto alla grande; il secondo in conferenza stampa, a qualificazione certificata, con un siparietto curioso con un giornalista olandese.

Il portachiavi

La partita non s'è chiusa dopo i supplementari, la sfida è proseguita anche nella pancia dell'Olimpico con un botta e risposta inatteso. Mourinho ha sorpreso tutti: durante la conferenza si è alzato per portare un portachiavi della Conference League, quella vinta l'anno scorso contro il Feyenoord in finale, al giornalista olandese che all'andata lo aveva stuzzicato sul fatto che la Roma non avesse segnato, pur giocando bene.

"Ora non piangete per altri dieci mesi"

Il giornalista, questa volta, ha detto al portoghese che la differenza in campo l'ha fatta la panchina, che ha risolto il confronto. Mou allora si è alzato e gli ha dato il portachiavi, aggiungendo: "Ho un regalo per te, dallo al tuo allenatore". E poi: "Non è che ora piangete altri 10 mesi per questo. State vincendo il campionato, giocate bene, non piangete".

Il precedente

Nel post match della gara di andata, al de Kuip, in Olanda, c'era stato il primo tempo del botta e risposta con questo cronista olandese, che aveva sottolineato a Mourinho la bravura della Roma nel creare occasioni e giocare bene ma l'incapacità nel segnare almeno un gol. E José aveva replicato piccato: "Se perdo una partita non dormo o non piango per dieci mesi. Io...", alludendo alla finale di Tirana. Il secondo tempo è andato in scena ieri sera, all'Olimpico, dove lo Special One si è preso la rivincita anche fuori dal campo.