La festa, poi il pub devastato: notte amara per i tifosi del Feyenoord VIDEO

Non è stata una notte felice quella dei tifosi del Feyenoord arrivati a Roma. Non avevano il biglietto per l'Olimpico, così come i romanisti a Rotterdam, e per questo i 200 che avevano ormai prenotato il volo sono venuti nella capitale e hanno visto la partita al pub. Lo Shamrock, zona Colosseo, li ha ospitati e la situazione, anche grazie alla massiccia presenza delle forze dell'ordine in tutta la zona, è stata sostanzialmente tranquilla. Al gol del pareggio del Feyenoord, come logico, gli olandesi hanno esultato e festeggiato. Ma quando la Roma ha rimesso le cose a posto con El Shaarawy, Dybala e Pellegrini, la situazione non è stata più così serena e i tifosi del Feyenoord hanno lasciato in pessime condizioni i tavoli del pub e il bagno.