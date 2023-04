Bergomi, l'elogio a Mourinho in diretta: "C'è una cosa che la Roma fa..."

Dopo la fantastica prova della Roma nella gara di ritorno di Europa League contro il Feyenoord, terminata 4-1, i complimenti a Mourinho si sono sprecati. Gestione della gara, compattezza della difesa e coesione del gruppo, questi tutti gli elementi fondamentali che hanno permesso il raggiungimento della semifinale europea. Al termine della gara anche i giornalisti in studio si sono voluti complimentare con lo Special One e l'elogio più speciale è arrivato da Giuseppe Bergomi, commentatore e ex giocatore dell'Inter.