Pellegrini, dopo la notte magica l’annuncio speciale: “Non c’è due senza tre”

Dopo il gol contro il Feyenoord, per Lorenzo Pellegrini arriva un'altra giornata speciale. Il capitano giallorosso e la moglie Veronica Martinelli, hanno annunciato al mondo una novità molto importante: la coppia è in attesa del terzo figlio. Ieri Pellegrini è stato tra i protagonisti della qualificazione dei giallorossi in semifinale, collezionando l'assist per il gol di Dybala e realizzando la rete del definito 4-1. A distanza di poche ore ha annunciato sui social l'arrivo del terzo figlio dopo i piccoli Camilla e Thomas.