Sfida speciale al Tre Fontane tra Roma e Juventus, decisiva per il campionato femminile. A fare il tifo per le ragazze di Spugna, oltre ai tifosi che hanno riempito l'impianto dell'Eur, anche José Mourinho. Con lui Tiago Pinto e Alberto De Rossi. Non è la prima volta che Mou va al Tre Fontane: in genere per vedere la Primavera, ma stavolta anche le ragazze giallorosse hanno avuto il loro tifoso Special.