Roma in ansia: Smalling a rischio per il Bayer

ROMA - I giocatori lo sanno, se ne rendono conto subito. Non hanno bisogno dei macchinari per capire se un infortunio è banale o meno. Purtroppo anche in questo caso le sensazioni a caldo sono state confermate dalla risonanza magnetica: Chris Smalling e Gini Wijnaldum hanno riportato contro il Feyenoord una lesione ai flessori , cioè dietro alla coscia. Per Smalling il problema è più grave perché la smagliatura nel muscolo è più profonda. Significa almeno tre settimane di stop. Significa che il suo obiettivo ragionevole a oggi sembra la semifinale di andata di Europa League , in programma l’11 maggio. Salvo complicazioni, chiaro. Wijnaldum potrebbe rientrare un po’ prima ma comunque salterà l’ Atalanta , domani sera. E probabilmente anche il Milan sabato prossimo.

Ristrettezze

Non ci voleva per la Roma, impegnata nella volata Champions che non può essere trascurata in nome dell’attesa per il Bayer Leverkusen. L’assenza di Smalling priva Mourinho della colonna difensiva, che in questo campionato ha saltato una sola partita: a Cremona, con il risultato peggiore per la squadra che ha perso malissimo. A Bergamo sarà sostituito da Ibañez, che era partito dalla panchina contro il Feyenoord e affiancherà Mancini e Llorente in un terzetto inedito. È un’incognita obbligata: giocare senza Smalling per Mourinho è come giocare senza Dybala. Invece per Wijnaldum, che la Roma ha imparato a conoscere nelle ultime settimane dopo il tremendo infortunio alla tibia di agosto, il problema sembra più gestibile: tra centrocampo e trequarti, con il recupero di Solbakken che in campionato è disponibile e in Europa no, Mourinho potrà ruotare un po’ gli uomini.