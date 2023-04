Brasile, proteste contro l'ex Roma Zago: "È un razzista!"

Il Coritiba ha annunciato come nuovo allenatore Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma con cui vinse lo scudetto nel 2001. Ma l'annuncio del club ha scatenato una serie di proteste da parte dei tifosi. Il motivo è il caso di razzismo in cui Zago rimase coinvolto nel 2006, quando giocava nella Juventude di Caxias do Sul. In una partita contro il Gremio venne espulso per aver dato una gomitata a Jeovanio, centrocampista di colore del club gaùcho, e uscendo dal campo Zago indicò ripetutamente il proprio braccio, rivolgendosi anche all'avversario, a voler evidenziare di essere bianco. Per questo episodio venne squalificato per 4 mesi ed ebbe problemi anche a livello di giustizia penale, venendo costretto a presentarsi periodicamente in una stazione di polizia e con l'obbligo di informare le autorità in caso di viaggi fuori dal luogo di residenza superiori ai 15 giorni. Nessuno sembra aver dimenticato questi fatti e adesso Zago, a distanza di 17 anni, è ancora oggetto di contestazioni nonostante in passato, ad esempio quando allenava l'Internacional di Porto Alegre, abbia già chiesto scusa.