Mourinho cambia residenza a Roma: lascerà la casa di Aquilani

ROMA - Il trasloco di José Mourinho è una realtà imminente. Ma per i tifosi della Roma non è (ancora) il momento di preoccuparsi. Mourinho ha semplicemente deciso di cambiare casa e ha comunicato la decisione un paio di settimane fa all’illustre padrone di casa, Alberto Aquilani , ex centrocampista della Roma e oggi allenatore della Primavera della Fiorentina. E’ stata la famosa “disdetta” dell’affitto del bellissimo attico in cui Mourinho viveva sin dai primi giorni dell’esperienza romana, ai Monti Parioli, non lontano dallo stadio Olimpico ma molto distante dal centro sportivo di Trigoria.

Volontà

In attesa di incontrare i Friedkin per discutere l’eventuale rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, Mourinho sta valutando di spostarsi nel quadrante sud della città, dove vive la maggior parte dei tesserati della Roma. Ma la sua intenzione di principio non è cambiata. Vorrebbe rimanere e crede di rimanere, come ha specificato anche nei giorni scorsi a chi gli chiedeva il motivo del cambio di residenza. Passando molto tempo a Trigoria, con la famiglia che non si è mossa da Londra, Mourinho vuole accorciare i tempi di percorrenza casa-lavoro che nei giorni feriali, nell’attraversamento della capitale attraverso il raccordo anulare, possono essere infernali. Spesso in questi due anni è stato un autista a prelevare e ad accompagnare l’allenatore. Ma la comodità non è sufficiente a neutralizzare la distanza e (soprattutto) il traffico.

Legame

Pur avendo ricevuto delle offerte insomma, specialmente quella ricchissima arrivata dalla federazione saudita che lo avrebbe ricoperto di soldi per due stagioni, Mourinho continua a proiettare il suo futuro a Roma e alla Roma. Nelle scorse settimane si è interessato ad esempio ai programmi dell’estate, chiedendo alla società di non vendere alcuni giovani sui quali vuole lavorare e informandosi sulla tournée asiatica che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane (si parla di una tappa a Singapore). Ha incontrato ovviamente la nuova Ceo, Lina Souloukou, che i Friedkin coinvolgeranno anche nei colloqui con l’allenatore, e in una recente conferenza stampa ha ammesso di sentirsi «felice, perché ama la gente di Roma e la gente di Roma ama me». In quella sede non si è sbilanciato sul prossimo anno («Vediamo») ma dopo aver raggiunto le cento partite in panchina vorrebbe andare avanti per consentire al club di crescere ancora. Potrebbe cambiare idea, oltre alla casa, solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile da una grande società. O se vincesse l’Europa League senza avere poi la garanzia di investimenti adeguati al ritorno in Champions. Ma sono scenari puramente teorici, oggi.