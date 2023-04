Roma, altri esami per Dybala e Llorente: ecco come stanno in vista del Milan

Notizie positive e notizie negative dall'infermeria giallorossa. In vista del Milan, Mourinho tira un definitivo sospiro di sollievo per Paulo Dybala: la risonanza ha confermato gli esami di ieri, non ci sono fratture ma solo un forte trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Paulo sta facendo terapia a Trigoria e continua a casa, il piede non è gonfio, anche se fa ancora un po' male, e l'obiettivo è quello di provare ad essere almeno in panchina con i rossoneri. Il fatto che si giochi sabato non aiuta, ma la voglia c'è, come scritto dall'argentino su Instagram: "I controlli sono stati positivi, lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile".