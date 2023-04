Roma Femminile Campione, Capello: "Festeggiate, ma non fate come noi nel 2001..."

L'aneddotto

Capello ricorda molto bene quel Roma-Parma del 17 giugno 2021 che consegnò il tricolore alla Roma: "Però di quello scudetto la cosa che non riesco a dimenticare sono stati gli ultimi minuti in cui c'è stata l’invasione e ho avuto il terrore che venissimo penalizzati 3-0. Quella è stato un terrore e anche una gioia incredibile. Quanto vale uno scudetto a Roma? Sicuramente si sentiranno importanti e orgogliose di quello che hanno fatto, è una città difficile, saranno ricordate perché fare qualcosa di importante a Roma, non è come farlo a Torino o Milano. Roma richiede molta più attenzione, per questo saranno sempre La cosa più importante è che non succeda come a noi che abbiamo fatto festa per sei mesi. Baldoria tutta la notte però poi basta, tornate a lavorare sodo. Difficile perché non c’è la mentalità vincente che si respira in altri posti, proseguire non è una cosa semplice. Dipende molto dalla società e dall’allenatrice".