Roma senza pace in difesa: con il Milan va ko anche Kumbulla

Non c'è davvero pace per il reparto difensivo della Roma: con Smalling e Llorente alle prese con le rispettive lesioni muscolari, la Roma adesso deve fare a meno anche di Marash Kumbulla. Dopo un quarto d'ora dall'inizio della partita con il Milan, l'albanese ha dovuto lasciare il campo in seguito a uno scontro con Giroud. Kumbulla ha subito avvertito dolore al ginocchio destro, ha provato a forzare ma dopo un minuto si è dovuto arrendere. Al suo posto è entrato Bove con Cristante dirottato in difesa anche perché, al momento, la Roma ha due soli centrali di ruolo: Mancini e Ibanez.