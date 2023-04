Mourinho in conferenza dopo Roma-Milan, rivivi la diretta

20:47

Mourinho chiude la conferenza con una curiosità

Al termine della conferenza Mourinho ha salutato tutti e ha detto: "Ciao vado a vedere il Benfica"

20:43

Mourinho fa il punto sugli infortunati

"Karsdorp stagione finita, Llorente penso di non vederlo in campo più, Kumbulla al 100% non lo vedrò più, Smalling abbiamo la speranza di averlo per una o due partite, Gini è quello che è + vicino e Dybala non lo so, adduttore, lo abbiamo protetto per tornare, era in panchina ma non poteva giocare per la caviglia. Andiamo avanti, ho fatto allenatore per anni con la pancia piena, adesso mi tocca stare con un gruppo di ragazzi straordinario. Belotti: non riusciva a respirare, è un altro infortunato. Abraham aveva chiesto il cambio, ma io non volevo toglierlo".

20:40

Mourinho sulla Juve

"Sono stato in italia tanti anni, è normale questa situazione. Quando parliamo di giustizia sportiva, spero che quando prendo la squalifica io poi posso andare in panchina perché mi devono due partite, le mie due partite chi me le ridà? Paratici si dimette, povero, ha perso il suo lavoro e adesso può di nuovo lavorare. Juve 15, no 15, altro 15... Nel mio pensiero ho sempre pensato alla juve con + 15, ma devo dire che max sul campo quei punti li ha fatti. Ma va bene così, ci divertiamo".

20:38

La lotta Champions

"La lotta per la Champions è per chi ha investito tanto, non per noi. Noi siamo lì per il lavoro incredibile dei ragazzi, ma quella è la loro lotta, non la nostra. I ragazzi sono bravi, io sono bravo, anche se qualcuno pensa di no. Sarò arrogante? Sì, ma noi siamo bravi. Gli altri devono stare lì, non noi. Purtroppo arriviamo pieni di difficoltà nella fase finale della stagione, ma non importa. Andiamo. Il Monza ha 24 ore in più di tempo per preparare la partita, con noi capita spesso e abbraccio il mio amico DON Adriano".

20:36

Mourinho sull'emegenza in difesa

"L'altrogiorno io scherzavo che se doveva giocare Svilar avrebbe giocato lui, visto che è bravo con i piedi, ma battute a parte siamo davvero in difficoltà. Kumbulla è la situazione peggiore di tutti, è brutta brutta"

20:34

Mourinho in conferenza stampa

Il tecnico della Roma in conferenza stampa: "Il Milan ha due squadre, noi ne avevamo metà, non sono individioso di Pioli ma è la verità. I romanisti andranno a casa orgogliosi come me anche se triste per il risultato".

20:25

Mourinho: "Sono più due punti persi"

"Più due punti persi, o un punto guadagnato? Sono decisamente più due punti persi"

20:23

Mourinho: "Prendiamo un difensore dalla squadra femminile"

"Anche Kumbulla ko? La squadra femminile che ha vinto il campionato oggi, ha un difensore centrale che giocava nel Bayern Monaco, magari può giocare con noi".

20:21

Mourinho: "Gruppo incredibile"

"Ci sono allenatori che scelgono come giocare, scelgono i giocatori che vogliono, noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quello che abbiamo a disposizione. Mi piace più dire che questi ragazzi sono fantastici e per essere il gruppo che siamo, stiamo ancora in quella posizione e dobbiamo lottare fino alla fine".

20:18

Mourinho: "Sono più orgoglioso che triste"

“Se si parla solo di prestazione e solo di Roma-Milan penso che sia ingiusto per noi perché solo noi con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di quello che siamo come gruppo, solo noi possiamo giocare una partita contro il Milan con tutte le difficoltà che abbiamo. Noi non siamo una squadra con una rosa ricca, ogni giocatore che si perde è un problema grande e ne abbiamo perso tanti. E con tutti questi problemi, lottare per un traguardo, il quarto posto che sarebbe incredibile. Se penso a tutto questo sono più orgoglioso che triste. Ovviamente anche triste perché avevo in mano i tre punti però più orgoglioso che triste”.

20:12

In attesa delle parole di Mourinho

All'Olimpico è finito da pochi minuti il match. È successo tutto nel recupero. Siamo in attesa delle parole di Mourinho.

Stadio Olimpico - Roma