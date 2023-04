Roma, mezza squadra infortunata: Mourinho svela i tempi di recupero di tutti

Alla fine è José Mourinho a fare il bollettino medico. Con mezza squadra infortunata, è l'allenatore giallorosso a svelare tempi di recupero - o di non recupero - dei giocatori giallorossi. Ecco le sue parole: "Penso che Karsdorp abbia terminato la stagione, Llorente penso che non lo vedremo più in campo, Kumbulla al 100% non lo vedrò più. Smalling , invece, abbiamo la speranza di averlo per una o due partite, Wijnaldum è quello che è più vicino al rientro".

Come sta Dybala? Lo svela Mourinho

Queste, invece, le parole su Dybala: "Non lo so, lo abbiamo protetto per tornare a Bergamo visto il fastidio all'adduttore, poi ha avuto l'altro problema. Era in panchina, ma non poteva giocare per la caviglia, lo sapevamo. Andiamo avanti però, ho fatto l'allenatore per anni con la pancia piena, adesso mi tocca stare con un gruppo di ragazzi straordinario e con questa situazione. Ah - ha aggiunto Mourinho - c'è anche Belotti con un problema alle costole: non riusciva a respirare e a Bove è uscita la spalla". A proposito di Dybala: quando Abraham ha segnato, per andare a festeggiare, Paulo è salito sulle spalle di Svilar, a conferma di quello che diceva Mourinho.