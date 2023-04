Roma-Milan, le pagelle dei giallorossi: Pellegrini si sacrifica

Per la quarta volta in stagione prova la coppia Abraham-Belotti per non abbassare troppo il baricentro. Celik la mossa giusta su Leao, anche con i tanti infortuni la sua Roma tiene bene il campo. Strategia perfetta. Il pareggio è una beffa.

Rui Patricio 6

Attento per 94 minuti, poi Saelemaekers lo beffa a distanza ravvicinata.

Celik 6,5

Ha morso le caviglie di Leao come nella sfida d’andata. Da quinto difensivo è stato perfetto, e ha servito l’assist per il gol di Abraham.

Mancini 6,5

Aggredisce Theo e Leao, non sbaglia interventi e insieme a Cristante non lascia palloni giocabili a Giroud. Kumbulla sv Ennesimo infortunio stagionale della Roma.

Bove (15’ pt) 7

Entra e come al solito non si risparmia. Tanto lavoro per aggredire i portatori di palla milanisti e alcune ripartenze veloci essenziali per la Roma.

Camara (44’ st) sv

Ibañez 5,5

Prima rischia il rosso con un brutto fallo su Saelemaeker, poi perde completamente il tempo in uscita su De Ketelaere costringendo Cristante a spendere il giallo per evitare il contropiede. Insieme a Spinazzola perde la marcatura sul gol di Saelemaekers.

Spinazzola 5

Si dimentica due volte Saelemaekers in area, la seconda volta è stata fatale. Poca spinta offensiva.

Cristante 6,5

Abbandona i suoi compiti da centrocampista per scalare come centrale difensivo e chiudere Giroud. Spende alla grande il giallo bloccando De Ketelaere dopo il pasticcio di Ibañez.

Matic 7

Stende Bennacer e salterà la sfida col Monza per squalifica. La solita grande prestazione a tuttocampo: marca, pressa e imposta senza mai fermarsi.

Pellegrini 6

Abraham gli toglie il gol mettendosi tra il suo tiro e la porta, ma la sua è stata la solita partita di sacrificio e tanto lavoro nelle due fasi. Stanchezza nella ripresa.

Belotti 6

Combatte in attacco e aiuta la fase difensiva coprendo la pericolosa fascia sinistra. Anche lui esce all’intervallo per infortunio muscolare.

El Shaarawy (1’ st) 6

Non aggancia in area il pallone più importante della sua partita. Corre e si dà da fare a supporto del centrocampo ma commette qualche errore di troppo.

Abraham 6,5

Una partita sotto tono, poi chiusa con un gol liberatorio. Un gesto tecnico da vero bomber, quello visto la scorsa stagione. Il pareggio è una beffa.

Solbakken (51’ st)sv