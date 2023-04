Mourinho e la volata in mano ai gregari

La Roma fa il pieno. Ma non c’entra stavolta il pubblico, con l’Olimpico sold out dalla partita contro la Salernitana del campionato scorso (10 aprile 2022). Il riferimento è mirato agli infortuni che ormai si moltiplicano di partita in partita. E, guardando il calendario, proprio nella fase cruciale dell’annata. Stagione finita per Karsdorp, ko anche Smalling e Llorente, con la difesa dimezzata. Fuori pure Wijnaldum e solo panchina per Dybala, giustamente preservato contro il Milan. Come se non bastassero, a loro si sono aggiunti durante la partita contro i campioni d’Italia altri tre giallorossi: Kumbulla non ha giocato nemmeno un quarto d’ora, Belotti si è arreso all’intervallo e Bove, entrato in corsa proprio per il centrale difensivo, non è riuscito a restare in campo - ci ha provato, però - e si è dovuto fermare nel finale. Sono otto indisponibili - o quasi - per le prossime gare: le somme si tireranno a Trigoria in queste ore, dopo nuovi/vecchi esami. Di sicuro Mourinho sa contare bene. I giocatori che gli mancano e i match ravvicinati che gli toccano in poco più di un mese.