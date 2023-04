Oriana vede Dybala lontano da Roma, la battuta che non piace ai tifosi

ROMA - Frasi che non faranno di certo piacere ai tifosi romanisti e che riguardano da vicino Paulo Dybala. Il futuro dell'argentino, tra i grandi protagonisti della stagione giallorossa, è infatti tutto da scrivere. Paulo si trova benissimo a Trigoria, ma senza Champions League gli scenari potrebbero cambiare. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato la compagna del fantasista, Oriana Sabatini, che ha partecipato con Wright e Martinez al terzo episodio di 'Behindthegame'. El Dibu grande protagonista dell'ultimo Mondiale ha dichiarato di voler portare degli argentini all'Aston Villa e ha nominato Rodrigo De Paul. Oriana ha replicato: "No, portati Dybala". Inoltre Ian Wright, ha parlato dell'interesse del Manchester United per l'ex Juve qualche anno fa, con la showgirl argentina che ha aggiunto: "Non ci avete provato abbastanza".