I tifosi del Celtic imitano quelli della Roma: i dettagli del gesto

Durante il super derby del campionato scozzese tra Celtic e Rangers è apparso tra i tifosi biancoverdi uno striscione molto familiare agli appassionati della Roma . Il messaggio esposto è presente da anni in Curva Sud e ha colpito da subito i sostenitori giallorossi...

Roma, ecco lo striscione del Celtic!

Lo striscione esposto nella partita tra Celtic e Rangers ha mandato in estasi i tifosi della Roma. Il motivo è semplice, i tifosi scozzesi hanno mostrato una scritta ispirata a uno dei classici delle fila giallorosse che recita "Nun c'è problema", i sostenitori biancoverdi hanno utilizzato lo stesso font scrivendo, invece, "Is not a problem".