Roma femminile, sorpresa della Curva Sud alle campionesse: cosa è successo

Il successo per 2-1 contro la Fiorentina, in un Tre Fontane stracolmo, ha consegnato alla Roma femminile il primo storico scudetto della propria storia. I gol di Greggi e Bartoli hanno infatti permesso alle giallorosse di Coach Spugna la certezza aritmetica della vittoria del campionato . Dopo il traguardo ottenuto i complimenti per le ragazze si sono sprecati e l'ultima sorpresa, non per importanza, è arrivata dal tifo romanista.