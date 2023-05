Roma, definita la tournée in Asia: ecco le avversarie e le date delle partite

ROMA - La Roma organizza la sua estate. In attesa di capire quali saranno i piani del club per il ritiro, il club giallorosso ha pianificato anche una tournée in Asia tra la Corea del Sud e Singapore. Un viaggio per sfidare avversarie in Oriente ma soprattutto - come accaduto lo scorso novembre col il mini ritiro in Giappone - per promuovere il brand Roma nel mercato orientale.