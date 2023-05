Diretta Monza-Roma 1-1: ora LIVE la partita di oggi

Monza-Roma: molto di più di una sfida tra una neopromossa e una squadra che è in semifinale di Europa League. E' la sfida tra uno dei signori del campionato, José Mourinho , e un allenatore in rampa di lancio, Palladino , ma è anche la sfida tra una squadra che è la sorpresa della Serie A e un'altra che, in grande emergenza, continua la caccia al quarto posto.

22:06

47'-Monza vicino al raddoppio

Il Monza vicino al 2-1: Rui Patricio non è perfetto sul tiro di Carlos Augusto, ma il pallone termina fuori

22:03

46'-Si riparte, un cambio per il Monza

Esce Colpani, dentro Birindelli: questa la prima scelta di Palladino. Nessun cambio per la Roma

22:00

A Monza a tifare Roma c'è Noemi

A Monza, a tifare Roma, anche la cantante Noemi LEGGI QUI

21:57

Conidi e Fisichella da Candela

Ai Castelli Romani, intanto, si tifa nel ristorante di Candela: ci sono Conidi e Fisichella. GUARDA IL VIDEO DI MAI SOLA MAI

21:47

45'- Termina il primo tempo di Monza-Roma

Termina il primo tempo, squadre a riposo sull'1-1

21:39

39'-Monza pareggia con Caldirola

Il Monza pareggia con Caldirola, bravo a farsi trovare pronto su una punizione di Rovella. C'è un controllo al Var: tutto regolare, gol valido

21:36

35' Di Gregorio bravo su Ibanez

Punizione di Pellegrini, Ibanez colpisce di testa ma il portiere del Monza si riscatta rispetto all'errore precedente

21:31

31'-Monza vicino al pareggio

Dany Mota vicino al pareggio, ma il suo tiro termina di un soffio a lato

21:24

24'- Roma in vantaggio con El Shaarawy

Di Gregorio perde palla pressato da Abraham, pallone a El Shaarawy che prima non riesce a ribattere a rete grazie all'intervento sulla linea di Pablo Marì e poi porta la Roma in vantaggio. Quinto gol in campionato per lui

21:17

16' Ci prova ElSha, angolo

Si fa ancora vedere la Roma, ma il tiro di El Shaarawy termina in angolo

21:13

13'-Roma pericolosa con Pellegrini

Si fa vedere la Roma: punizione tagliata bene da Pellegrini, Di Gregorio non trattiene ma nessuno della Roma è reattivo

21:06

6'-Roma, Cristante in difesa

Nella difesa a 3 di Mourinho non c'è Celik, che gioca esterno, ma Cristante con Mancini e Ibanez

21:01

1'-Monza vicino al vantaggio

Su errore di Celik, Dany Mota si trova davanti a Rui Patricio, bravo a chiudere la porta e a spedire il pallone in angolo

21:00

1' Si parte, via a Monza-Roma

Via alla partita tra Monza e Roma

20:53

Mourinho su Dybala e Wijnaldum: "Non possono giocare"

José Mourinho netto: "Siamo tutti insieme, solo Matic non può esserci per squalifica e Kumbulla perché è in una situazione in cui viaggiare non sarebbe inteligente. Dybala e Wijnaldum non hanno né mezzora né un secondo per stare in campo". LEGGI QUI

20:37

Monza-Roma, traguardo speciale per Berlusconi

Da Ravenna-Monza a Monza-Roma: 2oo partite dell'era Fininvest. "Grazie presidente", scrive il Monza

20:07

La formazione ufficiale del Monza, c'è l'ex Caprari

Questa, invece, la formazione ufficiale del Monza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. Il modulo è il 3-4-2-1.

20:00

Monza-Roma, 2mila tifosi romanisti: situazione serena allo stadio

Situazione serena allo stadio di Monza: oltre 2mila i romanisti presenti QUI IL VIDEO

19:55

Roma, la formazione ufficiale: c'è Abraham

Questa la formazione ufficiale della Roma: Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. Il modulo è il 3-5-2 o il 3-4-2-1.

19:31

Roma, tutti i giocatori in campo o panchina

Solo Matic andrà in tribuna: tutti i giocatori, anche quelli che non stanno bene, andranno in campo, in panchina o nella panchina aggiuntiva a bordocampo

19:30

Monza-Roma, le squadre allo stadio

Si inizia alle 21, Monza e Roma sono già allo stadio.

U-Power Stadium, Monza