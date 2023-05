Diretta Mourinho, clamoroso attacco all’arbitro Chiffi: “Persona orribile, il peggiore di tutti”

Incalzato ancora sull'arbitro Chiffi, Mou fa una rivelazione: "Non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono e ho registrato tutto. Dal momento in cui sono entrato e nel momento in cui sono rientrato nello spogliatoio. Mi sono protetto. A livello tecnico un arbitro bravo fischia poco. Si diceva che con Orsato non vinciamo mai, ma lo vorrei avere tutte le partite perché è in controllo totale della partita anche quando sbaglia. Non ha bisogno di fare l'arrabbiato, è tranquillo. Chiffi di arbitro ha poco, ha talento nell'arrabbiarsi e basta. Ma è contro la natura di un arbitro, deve essere esattamente l'opposto. Il risultato non è stato influenzato dall'arbitro. Il doppio giallo al minuto 96, capendo la situazione, fa capire tutto".

23:35

Mourinho sugli infortunati

In conferenza stampa poi il tecnico della Roma ha fatto il punto sugli infortunati in vista della sfida di sabato contro l'Inter: "Chi può recuperare? Solamente Matic, al cento per cento. Gli altri infortunati niente: Smalling, Wijnaldum zero per cento. Dybala e Belotti vicini anche allo zero".

23:30

La conferenza stampa di Mourinho

Mourinho attacca ancora l'arbitro Chiffi in conferenza stampa: "Di solito si parla dell'arbitro quando ha un'influenza diretta sul risultato, quando ha fatto un errore enorme, ma non è il caso. Magari sbaglio e cambio idea quando la riguardo in aereo, l'arbitro non ha avuto influenza sul risultato, ma è il peggior arbitro che io abbia incontrato nella mia vita: tecnicamente è orribile, ha zero empatia, zero comunicazione, zero sensibilità. Ha dato rosso a un ragazzo al 96', un ragazzo che scivola e che è morto. È finita la partita, 'andiamo a casa, riposati e gioca sabato'. Doveva dare un rosso, va a casa frustrato perché non dà il rosso a me perché non gli ho dato l'opportunità. E non l'ho preso perché sabato non devo nascondermi, devo stare con questi ragazzi. Giochiamo contro una super squadra e noi siamo in super difficoltà. Oggi abbiamo perso Celik ed El Shaarawy. E ho pensato che sabato devo esserci per forza, sono andato via per non vederlo. Ripeto quello che ho detto prima, magari il mio club non sarà contento con me, ma è un rischio che prendo: come club non abbiamo forza, per esempio di dire 'non voglio questo arbitro'. Ci sono squadre che lo fanno, lo sappiamo tutti. Noi non abbiamo forza per dirlo. Non ho parlato dell'arbitro prima della partita perché non lo faccio mai, prima della partita voglio che l'arbitro sia isolato da ogni critica o commento. Ma la Roma non ha la forza e qualche volta mi sembra che non abbia neanche la voglia di avere forza. Lo dico senza problemi. Per favore signor Rocchi, basta con questo qua. Ne voglio un altro, questo qua basta".

23:15

Mourinho e i tanti infortuni

Mou a Dazn parla degli infortuni. Stasera si è fatto male anche El Shaarawy: "Quando hai una squadra con 30 giocatori uguali non hai questi infortuni perché al 60esimo fai un cambio. Questo non siamo noi. Alcune squadre hanno fatto male in Europa e fanno una partita a settimana, non siamo noi. Siamo l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove sta. Siamo in semifinale di una competizione europea. Abbiamo giocato due partite extra con il Salisburgo. Lottiamo per posti alti in campionato e non abbiamo la forza per farlo. Dopo c’è accumulazione. Quante partite ha giocato El Shaarawy negli ultimi anni? Quante ne ha giocate quest’anno. Lo stesso per Smalling. Quante partite ha giocato negli ultimi anni al Manchester United e nella Roma con Fonseca? È stanchezza al limite, io sono con loro fino all’ultimo minuto della stagione. È un orgoglio lavorare con questi ragazzi".

23:10

Mourinho contro l'arbitro Chiffi

José Mourinho parla a Dazn: "L'attenzione ha sempre a che fare con la condizione fisica. Se si perde la concentrazione si cade in prestazioni difficili. Ci sono alcuni che stanno patendo molto la fatica, giocano sempre, come Pellegrini, Mancini, Cristante, che vanno avanti più per orgoglio. Ci sono tante difficoltà, c'è gente che gioca ma non ha la qualità per questo livello, la panchina era inesistente. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma i ragazzi hanno fatto il massimo. Risultato giusto per la partita, nessuna delle due squadre meritava di vincere. Sono tante le difficoltà, gente che gioca e che è in difficoltà e gente che gioca ma non ha ancora la qualità per giocare a questo livello. La panchina è inesistente in questo momento. I ragazzi hanno fatto il massimo. Il risultato è adatto a questo momento. Se dicessi che meritavamo di vincere qualcuno direbbe che lo dico perché sono allenatore della Roma. Non penso che il Monza meritava. Giocare con il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera è dura e ho affrontato tanti arbitri che sono scarsi. L'arbitro non ha avuto grande influenza nel risultato però è scarso; è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente è orribile, non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96 in una partita morta. La Roma come società non ha la forza per dire 'questo arbitro non lo vogliamo'. E' molto dura. Penso che la Roma deve crescere in questo livello. Ci sono squadre che dicono 'questo arbitro non lo voglio', ma la Roma non ha ancora questa capacità e questo dna. Volevo stare sabato in campo contro l'Inter, non potevo prendere il rosso. Avevo una voglia tremenda di farlo, ma ho deciso di non prenderlo. Sono rientrato negli spogliatoi prima per questo motivo".

Monza-Roma 1-1, tabellino e statistiche

23:00

Le parole di Mourinho

Tra poco José Mourinho parlerà ai microfoni delle tv collegate e nella consueta conferenza stampa post gara.

