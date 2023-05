Monza-Roma, le pagelle dei giallorossi: Abraham gioia e dolori

Non può fare altro che schierare l’unica formazione a disposizione. Troppi infortunati (più lo squalificato Matic), l’ultimo El Shaarawy durante la partita. Nove indisponibili, lui cerca di fare il massimo per evitare il peggio. A questa Roma oltre a Mourinho serve anche un miracolo.

Rui Patricio 6,5

La sua centesima partita con la Roma senza il clean sheet: nulla può sul bel gol di Caldirola, reattivo invece su Dany Mota e due volte su Carlos Augusto.

Mancini 6

Dany Mota fa sudare lui e il reparto, ma resta sempre vigile confermando i suoi ulteriori miglioramenti in questa stagione.

Cristante 6

Partita difficile contro il reparto off ensivo che si muove tanto e cambia spesso posizioni tra gli interpreti. Salva su Caprari.

Ibañez 6,5

Bravo in copertura su Colpani, sul centro sinistra non ha grandi problemi a gestire i suoi avversari. Al 93’ sfi ora il gol vittoria.

Celik 4,5

Insieme ad Abraham lascia totalmente solo Caldirola sul gol. Sempre in difficoltà su Carlos Augusto, poi viene espulso a due minuti dalla fine con un giallo inventato da Chiffi . Un’assenza che peserà anche in virtù della sfida contro l’Inter.

Bove 6

Come nelle precedenti uscite corre e aggredisce i portatori palla e pressa. Nella ripresa sbaglia qualche pallone di troppo per stanchezza.

Tahirovic (38’ st) sv

Pellegrini 5,5

Senza Matic è costretto a fare su e giù per il campo sia per sostenere il reparto arretrato sia per aiutare l’attacco a dare profondità. Nella ripresa fa tanta fatica a reggere il passo.

Zalewski 6

Trova un avversario pericoloso che non gli permette di salire a suo piacimento. Col freno a mano tirato fi no alla sostituzione.

Spinazzola (16’ st) 5,5

Non riesce a spingere sulla fascia.

Solbakken 4

Come contro l’Atalanta. Ci prova, corre, pressa ma non trova spunti. Inefficace in attacco.

Camara (16’ st) 6

Gestisce palloni in mezzo al campo mettendoci il fisico.

El Shaarawy 7

Reattivo a schivare Chiffi e a portare in vantaggio i suoi. È il più attivo in avanti anche con i tagli e le incursioni in area. Esce con le lacrime per infortunio muscolare. L’ennesimo.

Volpato (23’ st) sv

Abraham 5,5

Non segna, ma il suo pressing su Di Gregorio vale un gol. Poi però ne regala uno al Monza lasciando Caldirola solo in area.