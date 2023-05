Monza-Roma, il web sta con Mourinho: "Se i Friedkin lo fanno andare via..."

I tifosi con Mourinho

"A me non interessano tanto i risultati, sono più in ansia per il futuro di Mourinho", ha scritto un tifoso giallorosso su Twitter, seguito a ruota da altri. "I Friedkin non facciano scherzi. Josè deve rimanere e deve essere accontentato". Molti i pensieri rivolti alla società: "Mourinho ha ragione, come quasi sempre. Inconcepibile che la società non si faccia sentire dopo lo scippo di Roma-Milan e in generale subisca ogni torto senza protestare. Non contiamo nulla. E sulla rosa limitata dice la verità. Se i Friedkin lo fanno andare via è la fine". Sui social spazio anche per Palladino, che ha criticato l'atteggiamento della panchina giallorossa. "Ogni volta che un avversario, come ieri Palladino, si lamenta della panchina della Roma, mi sento fiero di questi due anni (oggi) di Mourinho, ricordando per quanto tempo abbiamo subito in silenzio l’arroganza ed i risolini. Con Mou fino alla fine".