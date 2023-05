Chiffi ammonisce Dybala dalla panchina al 93’, ora è diffidato: il motivo

Serata da dimenticare per la Roma . La sfida contro il Monza allo U-Power Stadium, della squadra di Mourinho , è stata caratterizzata da delusioni di ogni tipo per i giallorossi. Prima il pareggio di Caldirola , poi l'infortunio di El Shaarawy e, infine, il rosso subito da Celik . Ad aggravare ulteriormente la situazione è stato un giallo subito da Dybala , il quarto del campionato per precisione, che ha fatto scattare la diffida per la Joya .

Il motivo del giallo a Dybala

Pur non mettendo piede in campo, a causa dell'infortunio, Paulo Dybala ha comunque preso il giallo contro il Monza. Chiffi ha voluto punire con un'ammonizione al 93' le eccessive proteste dell'argentino dopo un brutto fallo subito da Ibanez per mano di Pessina. L'argentino è dunque ora in diffida e se dovesse prenderne un altro sarà squalificato per il turno successivo.