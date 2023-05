La Roma celebra i campioni d'Italia del 1983: tutti gli eventi

La Roma celebra il secondo scudetto della sua storia. I campioni d'Italia del 1983 si sono ritrovati in un ristorante di via Cavour per festeggiare i quaranta anni dalla conquista del titolo. L'8 maggio del 1983 i giallorossi di Niels Liedholm ottennero a Genova il punto decisivo per la vittoria del tricolore. A distanza di 40 anni il club ha dato il via ad una serie di eventi. Alla cena di gala hanno partecipato numerosi protagonisti di quella stagione: dal vice allenatore Luciano Tessari ad Ernesto Alicicco, medico sociale del club, fino ad Ettore e Riccardo Viola. Tra i giocatori Roberto Pruzzo, Sebino Nela, Franco Tancredi, Pietro Vierchowod, Ubaldo Righetti, Franco Superchi, Michele Nappi, Odoacre Chierico, Alberto Faccini, Claudio Valigi, Paolo Giovannelli, Alessandro Biagini, Roberto Scarnecchia, ora noto chef, e Maurizio Iorio. Tutti arrivati a bordo di un pullman come ai vecchi tempi.