Stadio della Roma, ore calde: si vota per l'ok definitivo alla pubblica utilità

Sono ore calde per il nuovo stadio della Roma , che è al centro di un acceso dibattito politico. A confermarlo con un intervento su Reteoro, la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli : “Domani ci sarà il voto decisivo per stabilire o meno la pubblica utilità in merito al progetto sostenuto dall’assessore Veloccia. Sono al vaglio circa una settantina di emendamenti che dovranno essere discussi. Si sta facendo tutto il possibile per arrivare a dama, su questa vicenda la maggioranza si gioca molto”.

"Attenti a tutte le criticità"

La Presidente Celli spiega il motivo del suo cauto ottimismo: “Da quando lavoro nell’ambito comunale è la terza volta che si parla di stadio della Roma: nel primo caso non ci fu il tempo per approfondire, nel secondo era un progetto troppo vasto e incompleto per essere realizzato, tanto è vero che fui tra i primi oppositori. Ora si parla di un piano sostenibile e futuristico. C’è un’attenzione massima a tutte le criticità che possano presentarsi attorno all’impianto: l’inquinamento ambientale ed acustico per il vicino ospedale Pertini, le corsie preferenziali per le ambulanze, i parcheggi, lo sviluppo dei mezzi pubblici. C’è massimo impegno per realizzare un impianto moderno e congruo con le esigenze cittadine”.