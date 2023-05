"Diventare Mourinho": il libro che fa capire cosa stanno per perdere la Roma e i romanisti

Un racconto inedito dell'uomo, e dell'allenatore, che ha cambiato la storia del calcio. In "Diventare Mourinho" Ivan Zazzaroni fornisce un'immagine nuova, mai avuta prima, di José Mourinho, il tecnico che la Roma e i romanisti rischiano di perdere a breve. Lui si sente lontano da Trigoria, intesa come club, non certo come tifosi o squadra, il Psg lo cerca: nelle pagine di Zazzaroni il racconto di chi, e cosa, sta per andare via dalla Capitale.