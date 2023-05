Kumbulla operato al ginocchio: il chirurgo è lo stesso di Sofia Goggia

Marash Kumbulla è stato operato oggi a Milano, alla clinica La Madonnina , per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ad operarlo, alla presenza del dottor Manara, medico della Roma, il dottor Andrea Panzeri che, in passato, aveva operato Sofia Goggia . Presidente della commssione medica Fisi, comasco, insieme al collega Herbert Schoenhuber è stato artefice del miracolo che ha consentito alla sciatrice di partecipare alle Olimpiadi e a vincere un argento a Pechino 23 giorni dopo un grave infortunio.

Kumbulla operato, i tempi di recupero

Per Kumbulla sarà più lunga la ripresa: la Roma non ha fornito bollettini ufficiali, ma prima del 2024 non tornerà in campo.